Zambiya'da son üç ayda 1622 kolera vakası kaydedildi, salgında 30 kişi öldü

CAPE Zambiya'da son üç ayda etkili olan kolera salgınında 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Zambiya Sağlık Bakanı Roma Chilengi, parlamentoda yaptığı açıklamada, 28 Temmuz ile 28 Ekim arasında ülkede 1622 kolera vakası kaydedildiğini, salgında 30 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Vakalardan 228'inin laboratuvar testleriyle doğrulandığını aktaran Chilengi, hayatını kaybedenlerden 16'sının sağlık kuruluşlarına ulaşamadan, 14'ünün ise tedavi gördükleri sağlık kuruluşlarında öldüğünü bildirdi.

Chilengi, salgının 6 eyaletteki 20 bölgeye yayıldığını, en fazla vakanın 1090 vakayla başkent Lusaka'nın bulunduğu eyalette kaydedildiğini ifade etti.

Son 24 saatte 74 yeni vaka tespit edildiğini aktaran Chilengi, salgının başlangıcından bu yana 1488 hastanın iyileştiğini, 104 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Zambiya Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül'de kolera salgını ilan etmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.