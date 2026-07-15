Zambiya Güneş Enerjisi Projesine Onay Verdi - Son Dakika
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Zambiya Güneş Enerjisi Projesine Onay Verdi

Zambiya Güneş Enerjisi Projesine Onay Verdi
15.07.2026 14:50
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Zambiya, 156 seçim bölgesinde güneş enerjisi santralleri için Çinli şirketlerle anlaştı.

LUSAKA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Zambiya, 156 seçim bölgesinin her birinde 2 megavatlık güneş enerjisi santrallerinin tasarım, tedarik ve montajı için beş Çinli şirketten oluşan bir konsorsiyum ile anlaştı.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Bölgesi Enerji Girişimi kapsamında yapılan ihalede sözleşmeler salı günü başkent Lusaka'da düzenlenen törenle imzalandı. Söz konusu girişim, ülkenin elektrik üretim kapasitesini 2030 yılına kadar 3.500 megavattan 10.000 megavata çıkarmayı hedefliyor.

Yerel Yönetim ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Teknik Hizmetler Daimi Sekreteri Nicholas Phiri, kabinenin geçen yılın kasım ayında onayladığı programın, yapısal enerji açığını ortadan kaldırmayı ve yerel ölçekte refah yaratmayı amaçlayan ülke çapındaki yenilenebilir enerji hamlesine öncülük ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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