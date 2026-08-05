Zamboanga\'da Dang Humması Salgını İlan Edildi

MANİLA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentinde 1.241 dang humması vakasının tespit edilmesi ve 12 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine salı günü salgın ilan edildi.

Zamboanga Sağlık Ofisi, sivrisinek yoğunluğunun güvenlik eşiğini 12 kata kadar aştığını ve bu durumun dang hummasının yayılması için elverişli koşullar oluşturduğunu bildirdi. Yetkililer, 39 mahallede vaka sayısının artmaya devam ettiğini kaydetti.

Sağlık yetkilileri, salgının kontrol altına alınabilmesi amacıyla bölge halkına temizlik ve hijyen çalışmalarını artırmaları, ayrıca dang hummasını önleme tedbirlerine uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Aedes türü sivrisinekler vasıtasıyla bulaşan viral bir hastalık olan dang humması, Filipinler'de özellikle haziran ayından ekim ayına kadar süren yağışlı mevsim boyunca yaygın olarak görülüyor. Dang kanamalı ateşe veya şok sendromuna yol açabilen hastalık, ağır vakalarda tedavi edilmediği takdirde can kaybına neden olabiliyor.