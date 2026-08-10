Zamir ve Cooper'dan Ortak Değerlendirme - Son Dakika
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Zamir ve Cooper'dan Ortak Değerlendirme

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İsrail ve CENTCOM komutanları, güvenlik ve savaş başarılarını görüştü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın bir araya geldiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, CENTCOM Komutanı Cooper ile Genelkurmay Başkanı Zamir'in bugün tekrar bir program kapsamında görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, İran, Lübnan ve Gazze'de yürütülen müzakerelerin İsrail ordusunun "tarihi başarısının bir ürünü" olduğunu savunan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, "Savaş başarılarımızı en üst düzeye çıkardığımızdan emin olmalıyız. Tam kapsamlı çatışmalara anında dönebilecek hazırlığımızın yanı sıra, savunma konusunda da son derece hazırlıklıyız." ifadesini kullandı.

CENTCOM Komutanı ile İsrail Genelkurmay Başkanı dün de Gazze Şeridi ve İran gündemiyle görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zamir ve Cooper'dan Ortak Değerlendirme - Son Dakika

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