Zaporijya Nükleer Santrali'nde Mayın Temizleme Başladı - Son Dakika
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Zaporijya Nükleer Santrali'nde Mayın Temizleme Başladı

Zaporijya Nükleer Santrali\'nde Mayın Temizleme Başladı
09.06.2026 10:51
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UAEA, Zaporijya çevresindeki mayın temizleme çalışmalarını izlemeye başladı. Elektrik hattı onarılacak.

VİYANA, 9 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, UAEA'nın pazar günü Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde yürütülen mayın temizleme çalışmalarını izlemeye başladığını açıkladı. Grossi, söz konusu çalışmaların santral için hayati öneme sahip harici elektrik hattının onarımına başlanabilmesi için gerekli kritik adımlardan biri olduğunu belirtti.

Grossi, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, UAEA'nın arabuluculuğunda santral yakınındaki cephe hattında sağlanan yerel ateşkesin ardından ajans ekibinin mayın temizleme çalışmalarını denetlemek üzere bölgeye konuşlandırıldığını söyledi.

Cuma günü ilan edilen ateşkes, santralin kritik elektrik hattındaki onarım çalışmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyordu. Ancak mayın temizleme faaliyetlerinin ilk aşamasında Rus askeri personelin yaralandığına ilişkin haberlerin ardından çalışmalar gecikti.

Grossi, ateşkesin korunmasını ve onarım çalışmalarının ilerleyebilmesini sağlamak amacıyla kendisi ve ekibinin hafta sonu boyunca Rusya ve Ukrayna ile istişarelerde bulunduğunu söyledi.

UAEA Başkanı'na göre, mayın temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından elektrik hattının onarımına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

Grossi, devam eden çatışmaların ortasında Zaporijya Nükleer Santrali'nde nükleer bir kazanın önlenmesine yönelik çabalarını sürdürme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Zaporijya Nükleer Santrali'nde Mayın Temizleme Başladı - Son Dakika

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