Zara'da düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika
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Zara'da düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen 'Geleceğime Işık Olur musun' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Yarışma, Kaymakamlık, belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zara Sanayici İş İnsanları Derneği (ZASİAD) işbirliğiyle gerçekleştirildi. ZASİAD Başkanı Ufuk Rufai Şimşek, yarışmanın amacının öğrencilerin gözünden Zara ilçesini görmek olduğunu belirtti ve gelecek yıllarda projenin genişleyerek devam edeceğini söyledi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan ve Zaralılar Vakfı Başkanı Eyüp Bayrak tarafından verildi.

14.06.2024 16:49
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Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen "Geleceğime Işık Olur musun" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

Kaymakamlık, belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Zara Sanayici İş İnsanları Derneği (ZASİAD) birlikteliğinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Zara Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan ZASİAD Başkanı Ufuk Rufai Şimşek, "Projemizin ilk yılında düzenlediğimiz yarışmamıza yapılan ön eleme sonucunda 41 kompozisyon değerlendirmeye alındı. Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerimizden oluşan jürinin değerlendirmesi ile dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirdik. Amacımız öğrencilerimiz gözünden nasıl bir Zara ilçemiz var, bunu görmek istedik. Her yıl projemiz genişleyerek devam edeceği gibi, eylül ayında da kompozisyonları ile yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize katılım ödülü vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, Zaralılar Vakfı Başkanı Eyüp Bayrak tarafından verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zara'da düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika

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