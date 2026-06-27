Sivas'ın Zara ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Yarağıl köyünde, M.E.Y'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan S.A, ambulansla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Zara'da Ev Yangını: Bir Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?