Sivas'ın Zara ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 80 yaşındaki yaşlı adam, hastanede tedavi altına alındı.
M.T. yönetimindeki 58 ZD 623 plakalı hafif ticari araç, İsmetpaşa Caddesi İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan A.K'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan A.K. Zara Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Zara'da Hafif Ticari Araç Çarptı: 80 Yaşındaki Yaşlı Adam Yaralandı - Son Dakika
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