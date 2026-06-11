Zara\'da Kan Bağışı Etkinliği

Sivas'ın Zara ilçesinde "Okulumda Kan'panya" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Karşıyaka Mahallesi Halil İbrahim Çiftci İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programda, veliler, öğrenci yakınları ve öğretmenler kan bağışında bulundu, öğrencilere madalya verildi.

Etkinlik hakkında AA muhabirine açıklama yapan Okul Müdürü Mustafa Koçak, "Kızılay Zara Temsilciliği ile okulumuz birlikteliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendik. Bir gün süren kampanyamızda 65 kan bağışı gerçekleştirildi. Ailesini ve yakınlarını kan bağışına teşvik ettikleri için de öğrencilerimiz madalya kazandılar. Bu vesileyle kan bağışının önemini çocuklarımıza anlattık. Oluşturduğumuz farkındalığa öğrencilerimiz, aileleri ve öğretmenlerimizin yanı sıra mahalle sakinlerinden de katılım oldu." ifadelerini kullandı.