Zara'da Organik Tarım Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Zara'da Organik Tarım Bilgilendirme Toplantısı

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği, organik tarım için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

22.10.2024 12:17
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Sivas'ın Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği tarafından " Türkiye'nin Canı Yanmasın" projesi kapsamında organik tarım konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zara Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda, tarım eğitmeni Başak Çevik tarafından tarım ve toprak, organik tarım, geleneksel tarım, doğal hayvan gübreleri, tarımda sulama konularında bilgi verildi.

Solucan, kuş, tavuk, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen gübrelerin toprak için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Çevik, günümüzde bu gübrelerin vahşi atık sahalarına veya nehirlere atıldığını, yaş gübrenin de su, toprak ve bitkiler için zararlı unsurlar oluşturduğunu ifade etti.

Programa Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

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