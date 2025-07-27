Sivas'ın Zara ilçesinde greyder ile uçuruma sürüklenen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Canova köyü yakınlarında bulunan Kızılcan Gölü çevresinde çalışan operatör V.D. (54) öğle yemeği için greyderden indi.
Greyder daha sonra plakası öğrenilemeyen ve arkasında bulunan otomobili sürükleyerek uçurumdan yuvarlandı.
Otomobilde bulunan kadınlardan Feride Şüheda Koca (28) yaralandı, Gülsün Kızılağıl (30) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.
İş makinesi operatörü V.D'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Zara'da Otomobil Uçuruma Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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