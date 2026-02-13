Zara'da Uzay Çadırı ve VR Etkinliği - Son Dakika
Zara'da Uzay Çadırı ve VR Etkinliği

Zara\'da Uzay Çadırı ve VR Etkinliği
13.02.2026 11:48
Öğrenciler, uzay bilimiyle tanıştı ve sanal gerçeklik ile uzayı keşfetti.

Sivas'ın Zara ilçesinde "Uzay Çadırı ve Sanal Gerçeklik" etkinliği düzenlendi.

Zara Gazi İlkokulu Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kurulan planetaryum uzay çadırında güneş sistemi, gezegenler ve uzayla ilgili görsel sunumlar izledi, sanal gerçeklik gözlükleriyle de uzayı 3 boyutlu inceleme imkanı buldular.

Okul müdürü Hüseyin Gökhan Altan, öğrencilerin etkinlik vesilesiyle uzay bilimi ile yakından tanışma imkanı bulduğunu belirtti.

Çocukların sanal gerçeklik gözlükleriyle uzayı 3 boyutlu olarak deneyimlediğini anlatan Altan, "Bu etkinlikle çocuklarımızda bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Güneş, Sivas, Uzay, Son Dakika

