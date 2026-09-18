Zara Larsson, ABD'nin ICE videosunda şarkısını kullanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Zara Larsson, ABD'nin ICE videosunda şarkısını kullanmasına tepki gösterdi

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İsveçli şarkıcı Zara Larsson, ABD yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik operasyon görüntülerinde "Midnight Sun" adlı şarkısını izinsiz kullanmasına tepki gösterdi. Larsson videoyu "insanlık dışı" diye nitelendirip müziğinin bu tür paylaşımlarda kullanılmamasını istedi.

İsveçli şarkıcı Zara Larsson, ABD yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik operasyonları gösteren bir sosyal medya paylaşımında "Midnight Sun" adlı şarkısını kullanmasına tepki gösterdi.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin düzensiz göçmen olduğunu iddia ettiği bazı kişileri kelepçeleyerek araçlara bindirdiği görüntülere yer verildi.

Şarkıcı Larsson'ın "Midnight Sun" şarkısının kullanıldığı video, "Hiç bitmeyen sınır dışı etmeler" ifadesiyle paylaşıldı.

Sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren Larsson, videoyu "insanlık dışı" olarak nitelendirdi ve ABD yönetiminden müziğini bu tür paylaşımlarda kullanmamasını istedi.

ABD yönetimini müziğini "ayrışma yaratmak" amacıyla izinsiz kullanmakla eleştiren Larsson, "Videodaki kişilerin büyük çoğunluğu işinde gücünde olan sıradan insanlar ve tek istekleri daha iyi bir gelecek kurmak." ifadesini kullandı.

Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo ve Kenny Loggins gibi ünlü sanatçılar da ABD yönetiminin müziklerini ICE videolarında kullanmasına tepki göstermişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriOperasyonÜnlülerGüncelMüzikZaraSon Dakika

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