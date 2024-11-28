Zehirli Gaz Faciası: 1 Ölü, 20 Yaralı

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YENİ DELHİ, 28 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde bulunan bir ilaç fabrikasında zehirli gaz soluyan en az bir işçi hayatını kaybederken, 20 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay çarşamba günü eyaletin en büyük şehri olan Visakhapatnam'a bağlı Anakapalli'de meydana geldi.

Reaktör tankından sızan 400 litre sıvı hidroklorik asidin zemine yayıldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde şirket yönetimi, temizlik çalışmalarına katılan işçileri zehirli dumanları solumanın tehlikeleri konusunda uyarmadı.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre fabrikanın içinde bulunan personel, hidroklorik asit ve kloroform karışımını soluduktan sonra solunum sıkıntısı yaşadı.

Polis kazaya ilişkin bir soruşturma başlattı.