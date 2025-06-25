Zehirli Gaz Faciası: 5 Ölü

YENİ DELHİ, 25 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Madya Pradeş eyaletinde yaklaşık 20 metre derinliğindeki bir kuyuda tanımlanamayan zehirli bir gaza maruz kalan 5 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkililerinin çarşamba günü verdiği bilgilere göre eyaletin Guna bölgesinde bir kuyuya düşen ineği kurtarmak için kuyuya inen 2 kişi zehirli gazı soludukları için baygınlık geçirdi.

Bu kişileri kurtarmak için ise kuyuya inen üçüncü bir kişi de nefes almakta zorluk çekmeye başladı, ancak kuyudan çıkmayı başardı.

Daha sonra 2 kişiyi ve ineği kurtarmak için kuyuya inen 3 kişi de kısa süre içinde nefes almakta güçlük çekmeye başladı ve bayılarak yaşamlarını yitirdi.

Ölümlere neden olan gazın türünü belirlemek için bir çalışma başlatıldı.

Polis, kuyudan çıkmayı başaran kişinin hastanede gözlem altında tutulduğunu belirtti.