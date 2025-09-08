Zehirli Mantarla Cinayet: Müebbet Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zehirli Mantarla Cinayet: Müebbet Hapis

Zehirli Mantarla Cinayet: Müebbet Hapis
08.09.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erin Patterson, kocasının akrabalarını zehirli mantar yedirerek öldürmekten müebbet hapis cezası aldı.

Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Leongatha kasabasında hazırladığı zehirli mantar yemeğiyle 3 kişinin ölümüne ve 1 kişinin zehirlenmesine neden olan 48 yaşındaki Erin Patterson hakkında karar çıktı.

ABC News'in haberine göre, Victoria Yüksek Mahkemesi Yargıcı Christopher Beale, 2023'te işlediği cinayetlerden temmuzda suçlu bulunan Patterson'a ilişkin kararını açıkladı. Beale, eşinin akrabalarından 3'üne zehirli mantar yedirerek öldürdüğü gerekçesiyle Patterson'ın cinayet suçlamasıyla müebbet hapse ve zehirli yemekten yiyen ancak hayatta kalan dördüncü misafire yönelik cinayete teşebbüs suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Patterson'ın hapis cezası sürelerinin eş zamanlı sayılacağını aktaran Beale, 50 yaşındaki kadının, müebbet hapis cezasının ilk 33 yılında tahliye talep edemeyeceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Erin Patterson, Temmuz 2023'te kayınvalidesi, kayınpederi, eşinin teyzesi ve eniştesini öğle yemeğinde ağırlamış, konuklarına zehirli mantar içeren yemek servis etmişti. Yemeğin ardından evlerine dönen misafirler, sağlık durumlarının kötüleşmesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Kadının kayınvalidesi, kayınpederi ve eşinin teyzesi hastanede yaşamını yitirirken, eniştesi kurtulmuştu.

Olayın ardından Kasım 2023'te gözaltına alınan Patterson, temmuzda cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılandığı mahkemede suçlu bulunmuştu.

Kaynak: AA

Avustralya, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zehirli Mantarla Cinayet: Müebbet Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı
Hisseleri almak istiyorlar Taraftarlar, Adanaspor’a talip oldu Hisseleri almak istiyorlar! Taraftarlar, Adanaspor'a talip oldu
Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı
Azerbaycan Milli Takımı’nda Fernando Santos yerine ilk hedef Engin Fırat Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos yerine ilk hedef Engin Fırat
Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı
673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

16:40
CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nı kapatma kararı aldı
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
15:58
Özel’in yardımcısından Gürsel Tekin’e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi
Özel'in yardımcısından Gürsel Tekin'e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi?
15:34
2 polisin şehit olduğu karakol saldırısıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
2 polisin şehit olduğu karakol saldırısıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
15:19
Ne yaptın Ali Koç Fener taraftarını küplere bindiren oylama
Ne yaptın Ali Koç! Fener taraftarını küplere bindiren oylama
15:13
CHP’li vekiller Gürsel Tekin’in girmeye çalıştığı makam odasına barikat kurdu
CHP'li vekiller Gürsel Tekin'in girmeye çalıştığı makam odasına barikat kurdu
15:04
Bahçeli’den İzmir’deki saldırı için dikkat çeken yorum: Alçak oyunlardan bağımsız düşünülemez
Bahçeli'den İzmir'deki saldırı için dikkat çeken yorum: Alçak oyunlardan bağımsız düşünülemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2025 17:08:56. #7.12#
SON DAKİKA: Zehirli Mantarla Cinayet: Müebbet Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.