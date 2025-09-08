Zehirli Mantarla Cinayet: Müebbet Hapis

Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Leongatha kasabasında hazırladığı zehirli mantar yemeğiyle 3 kişinin ölümüne ve 1 kişinin zehirlenmesine neden olan 48 yaşındaki Erin Patterson hakkında karar çıktı.

ABC News'in haberine göre, Victoria Yüksek Mahkemesi Yargıcı Christopher Beale, 2023'te işlediği cinayetlerden temmuzda suçlu bulunan Patterson'a ilişkin kararını açıkladı. Beale, eşinin akrabalarından 3'üne zehirli mantar yedirerek öldürdüğü gerekçesiyle Patterson'ın cinayet suçlamasıyla müebbet hapse ve zehirli yemekten yiyen ancak hayatta kalan dördüncü misafire yönelik cinayete teşebbüs suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Patterson'ın hapis cezası sürelerinin eş zamanlı sayılacağını aktaran Beale, 50 yaşındaki kadının, müebbet hapis cezasının ilk 33 yılında tahliye talep edemeyeceğini kaydetti.