Zehra Üzüm'ün Cenazesi Toprağa Verildi
Zehra Üzüm'ün Cenazesi Toprağa Verildi

13.03.2026 19:41
Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ün cenazesi hobi bahçesinde bulundu ve defnedildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde babasına ait hobi bahçesinde gömülü halde bulunan 8. sınıf öğrencisi Zehra Üzüm'ün (13) cenazesi toprağa verildi.

Bir süre önce kayıp olarak aranan ve yürütülen çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşılan Zehra için, Odunpazarı ilçesinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Çamlıca Mahallesi Adar Camisi'ndeki cenaze törenine, aile yakınları, Emine Cahide Karaali Ortaokulu öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve mahalle sakinleri katıldı.

Ailenin, aile mezarlığında intihar eden babasının yanına defnedilmesini istemediği Zehra'nın cenazesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Üzüm'ün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp raporlarının beklendiği öğrenildi.

Olay

Zehra Üzüm, 2 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulmuştu.

İhbar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma yapmıştı.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Üzüm'ün cansız bedeni, kayıp ihbarında bulunulduktan iki gün sonra intihar ettiği öğrenilen babası A.Ü'ye ait hobi bahçesinde toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Kaynak: AA

