Zekeriya Alagöz: Atıkları Sanata Dönüştürüyor - Son Dakika
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Zekeriya Alagöz: Atıkları Sanata Dönüştürüyor

Zekeriya Alagöz: Atıkları Sanata Dönüştürüyor
15.07.2026 11:15
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Zonguldak'ta emekli teknisyen Alagöz, atıkları dekoratif eşyalara çevirerek apartmanını güzelleştiriyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan emekli bilgisayar teknisyeni Zekeriya Alagöz, apartmanın çevresini güzelleştirmek için atık ve hurda malzemeleri dekoratif eşyalara dönüştürüyor.

Çay Mahallesi Armağan Sokak'taki üç katlı Elmas Apartmanı'nda ikamet eden evli ve 2 çocuk babası 45 yaşındaki Alagöz, çocuk yaşlarda atık temizlik malzemesi kutularını kesip maket yaparak başladığı dekoratif eşya yapma tutkusunu uzun yıllar sürdürdü.

Alagöz, çeşitli yer ve yakınlarından temin ettiği atık ve hurda malzemeleri yeniden kullanılır hale getirmek ve apartmanın çevresini güzelleştirmek amacıyla pandemi döneminde apartmanın 40 metrekarelik bodrum katını sıfır atık atölyesine çevirerek çalışmalarına ağırlık verdi.

Burada 70'lik atık su borularından kaktüs ve sokak lambası ile kalem şeklinde kapı, elektrik süpürgesinden insan figürü, eski lastik ve su borularından su kuyusu yapan Alagöz, klima dış ünitesinden tank, davlumbazdan helikopter, eski lastikten palmiye ağacı, vantilatör ve ampulden kuş figürü gibi yaklaşık 70 parça dekoratif eşya üretti.

Aynı zamanda "Sıfır Atık Apartmanı" olarak bilinen apartmanın bahçesine yerleştirdiği eşyalara ledler takıp güneş enerjisiyle ışıklandırmasını sağlayan Alagöz'ün çalışmaları görenlerin ilgisini çekiyor.

Alagöz, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren eski malzemelerden çeşitli çalışmalar yaptığını söyledi.

Pandemi sonrası çalışmalarına ağırlık verdiğini aktaran Alagöz, apartman sakinlerinin de rızasını alarak konut çevresini güzelleştirmeye çalıştığını anlattı.

Çalışmalarından geriye kalan atıkları hurdacılara veriyor

Alagöz, ortak kullanım alanı olan apartmanın bodrum katını atölyeye çevirdiğini ve her gün burada birkaç saat çalışma yaptığını kaydetti.

Her türlü atık ve hurdayı değerlendirdiğine değinen Alagöz, "Klima dış ünitesinden tank, davlumbazdan helikopter, ağaç dekorlu ev, vantilatörden kuğu, 70'lik su borularından palmiye ağacı, bisiklet üzerinde insan şeklinde figürler, eski lastikleri değişik eşyalara çevirdim." dedi.

Alagöz, yaptığı çalışmaları görenlerin çok beğendiğini, her gün birilerinin merak edip baktığını, şaşırdıklarını, nasıl yaptığını öğrenmek istediklerini ifade etti.

Yeni çalışmalar ortaya koymak için zamanını ayırmaya devam edeceğini belirten Alagöz, ticari bir amacının olmadığını, sadece zamanını iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını dile getirdi.

Alagöz, doğada çok fazla atık malzeme bulunduğunu ve çalışmalarından kalan atıkları da hurdacılara verdiğini aktardı.

Apartmanın aynı zamanda "Sıfır Atık Apartmanı" olarak bilindiğini anlatan Alagöz, "Atık malzemeleri dekoratif ürünlere çeviriyorum. Hem apartmanın önünü güzelleştiriyorum hem de doğaya katkı sağlıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zekeriya Alagöz: Atıkları Sanata Dönüştürüyor - Son Dakika

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