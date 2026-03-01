Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan İran'ın Öldürülen Dini Lideri Hamaney İçin Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran halkına başsağlığı diledi.

Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından "Siyonist terör rejimi ve hamisi ABD'nin gerçekleştirdiği terör saldırısı sonucu şehit olan İran İslam İnkılabı Rehberi Seyyid Ali Hamaney'e ve diğer şehitlere Allah'tan rahmet; kardeş İran halkına ve devletine başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum. Bu alçakça saldırıyı ve faillerini lanetliyorum" mesajını paylaştı.