Zeki Tosun Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK'ta, eski AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tosun'un cenaze törenine, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Eski AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, dün sabah saatlerinde, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tosun için bugün Uzun Mehmet Camisi'nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt ile Belediye Başkanı Tahsin Erdem, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Tosun, cenaze namazının kılınmasının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bakan Tunç daha sonra Bartın'daki programları için kentten ayrıldı, Bakan Ersoy ise Ereğli ilçesinde hareket etti.