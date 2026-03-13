Zekiye Yalçın Son Yolculuğuna Uğurlandı

MHP'nin Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın annesi Zekiye Yalçın, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını yitiren Zekiye Yalçın'ın cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Semih Yalçın ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yanı sıra birçok isim katıldı.

Yalçın'ın naaşı, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.