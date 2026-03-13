Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'li Edip Semih Yalçın'ın annesi Zekiye Yalçın, Ankara'da cenaze töreniyle defnedildi.

MHP'nin Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın annesi Zekiye Yalçın, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını yitiren Zekiye Yalçın'ın cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Semih Yalçın ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yanı sıra birçok isim katıldı.

Yalçın'ın naaşı, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA

Edip Semih Yalçın, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:38:19. #7.13#
SON DAKİKA: Zekiye Yalçın Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.