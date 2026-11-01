Zelenski, Bartholomeos'a Oleşky'deki insani operasyonu ve barış temaslarını anlattı - Son Dakika
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Zelenski, Bartholomeos'a Oleşky'deki insani operasyonu ve barış temaslarını anlattı

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Zelenski, Bartholomeos\'a Oleşky\'deki insani operasyonu ve barış temaslarını anlattı
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Zelenski, Bartholomeos\'a Oleşky\'deki insani operasyonu ve barış temaslarını anlattı
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Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinde ABD ile yürütülen barış temaslarını ve Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırılarını ele aldıklarını bildirdi. Görüşmede Rusya işgali altındaki Oleşky kentinden insanların kurtarıldığı da açıklandı.

(İSTANBUL) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinde, barışın sağlanması için ABD ile yürütülen temasları ve Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını ele aldıklarını bildirdi. Zelenski, Rusya'nın işgali altındaki Oleşky kentinden insanların kurtarıldığını da açıkladı.

Zelenski, X hesabından yaptığı açıklamada, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldiğini ve 2 Kasım'da patriklik tahtına çıkışının 35. yıl dönümünü kutlayacak olan Bartholomeos'u tebrik ettiğini belirtti.

Bartholomeos'a Ukrayna'daki durumu ve Rusya'nın saldırılarının günlük yaşama etkisini aktardığını belirten Zelenski, "Ortaklarımızla barışı sağlamak için yürüttüğümüz çalışmaları konuştum, bu kapsamda Amerikan tarafıyla temaslarımızı da dahil ettim" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Oleşky kentindeki insani operasyonu da ele aldıklarını bildiren Zelenski, "Geçici olarak işgal altındaki Oleşky kentimizdeki insani operasyonu ele aldık; buradan insanlar başarıyla kurtarıldı. Bu çok önemli bir sonuç ve dünyanın Rusya'ya baskıyı sürdürmesini umuyoruz ki bu tür gerilimi azaltma adımları genişletilebilsin" dedi.

Zelenski, Ukrayna'ya verdiği destek ve barış için ettiği dualar dolayısıyla Bartholomeos'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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