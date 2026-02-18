Zelenski: Cenevre Görüşmelerinde İlerleme Var - Son Dakika
Zelenski: Cenevre Görüşmelerinde İlerleme Var

18.02.2026 16:04
Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildi ancak pozisyonlar farklı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, üçüncü turu tamamlanan Cenevre'deki Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin, "İlerleme kaydedildiğini görebiliyoruz ancak şimdilik pozisyonlar farklılık gösteriyor çünkü müzakereler zordu" dedi, tarafların müzakerelerin devam etmesi konusunda anlaştığını söyledi.

Cenevre'de Ukrayna-Rusya çatışmasının çözümüne ilişkin, ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin üçüncü turu yapıldı. Üçüncü tur görüşmelerin ikinci günü iki saatlik bir toplantının ardından sona erdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamada, "İlerleme kaydedildiğini görebiliyoruz ancak şimdilik pozisyonlar farklılık gösteriyor çünkü müzakereler zordu" dedi, tarafların müzakerelerin devam etmesi konusunda anlaştığını söyledi.

Ukraynalı müzakereci Rustem Umerov, yaptığı değerlendirmede görüşmelerin "içerik açısından dolu ve yoğun" geçtiğini, ilerleme sağlandığını ancak bu aşamada ayrıntı verilemeyeceğini söyledi. Umerov, "Bu, tüm taraflar arasında uyum ve yeterli zaman gerektiren karmaşık bir çalışma" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna heyetleri Cenevre'den önce en son, yine ABD arabuluculuğunda ocak ayında Abu Dabi'de bir araya gelmiş ve bu görüşmeler esir takası konsununda yeni bir anlaşmaya sonuçlanmıştı.

Savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalara öncülük eden ABD Başkanı Donald Trump, iki taraf arasındaki çıkmazdan duyduğu sabırsızlığı dile getirmişti. Pazartesi günü Ukrayna'nın "bir adım atması gerektiğini" söylemiş, Zelenski de ülkesinden taviz vermesinin beklenmesinin "adil olmadığını" belirtmişti.

Rusya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Ukrayna'nın doğusundaki Donbas üzerinde tam kontrol talep ediyor. Kiev ise toprak tavizlerini uzun süredir reddediyor.

Kaynak: ANKA

