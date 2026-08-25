Zelenski'den Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
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Zelenski'den Erdoğan'a teşekkür

Zelenski\'den Erdoğan\'a teşekkür
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Ukrayna lideri Zelenski, Erdoğan'a Bağımsızlık Günü mesajı için teşekkür etti. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığının iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin merkezinde olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla ilettiği mesaj için teşekkür ederek, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin iki ülke arasındaki "benzeri görülmemiş derecede güçlü ilişkilerin" merkezinde yer aldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bağımsızlık Günü mesajı için teşekkür ederek, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin temelinde yer aldığını belirtti.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla içten dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılığı, benzeri görülmemiş derecede güçlü ilişkilerimizin temelinde yer alıyor. Ukrayna ayrıca, Rus esaretindeki Ukraynalıların evlerine dönmelerinin sağlanmasındaki kişisel katkınızı ve Türkiye'nin barışı yakınlaştırmaya yönelik çabalarındaki arabuluculuğunu takdir ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Dış Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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