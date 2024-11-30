Zelenski: NATO Üyeliği ile Savaş Sonlanmalı

Güncel

KİEV, 30 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyeliği karşılığında Rusya ile çatışmanın "sıcak aşamasını" sonlandırmaya hazır olduklarını söyledi.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın cuma günü bildirdiğine göre Zelenski, "Savaşın sıcak aşamasını sonlandırmak istiyorsak, kontrolümüz altındaki Ukrayna topraklarını NATO şemsiyesi altına almamız gerekiyor. Bunu hızlı bir şekilde yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Zelenski şu anda Rusya tarafından kontrol edilen Ukrayna'nın topraklarının daha sonra diplomatik yollarla geri alınabileceğini söyledi.

Zelenski, NATO'ya katılım davetinde Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınan sınırlarının tanıması gerektiğini kaydetti.

Zelenski, Rusya'nın daha fazla Ukrayna toprağını ele geçirmek için "geri dönmemesini" garanti altına almak için ateşkesin gerekli olduğunu vurguladı.