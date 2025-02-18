Zelenski'nin Ziyareti: Güler ve Umerov Görüştü

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye eşlik eden Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Ankara'da görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy'nin ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, konuk Bakanı Milli Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşıladı. Törenin ardından her iki Bakan görüşme gerçekleştirirken, görüşmede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.