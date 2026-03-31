Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenski: Rusya, İran'ı Destekleyerek Savaşı Uzatmayı İstiyor

31.03.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Başkanı Zelenski, Rusya'nın İran'ı desteklediğini ve savaşın sürmesinin sorunlara yol açtığını vurguladı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Axios'ta verdiği röportajda, Rusya'nın İran'ı doğrudan desteklediğini ve ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın uzun sürmesini istediğini öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Axios'a verdiği röportajda, ABD/İsrail-İran arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'daki savaşın sürmesinin, Ukrayna'nın "acil ihtiyaç duyduğu" hava savunma sistemleri ve diğer silahların tedarikinde sorunlara yol açabileceğini vurgulayan Zelenski, "Rusya'nın uzun bir savaş istediğinden eminim" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iki yıldır görüşmediğini aktaran Zelenski, İsrail'in Ukrayna ile iş birliği yapıp yapmamasının "kendi kararı" olduğunu kaydetti. Zelenski, Netanyahu'nun "her zaman Rusya ile Ukrayna arasında denge kurmak" istediğini belirterek, "Bizde onun ihtiyaç duyduğu şeyler var, onda da bizim ihtiyaç duyduklarımız. Hava savunmasında büyük açığımız var. Fakat İsrail'in sahip olmadığı bazı şeylere biz sahibiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmek istediğini dile getiren Zelenski, Rusya'nın ise uzun bir savaş istediğini savundu. Zelenski, "Ama bunun bedelini neden biz ödeyelim? Biz saldırgan değiliz. Putin'i durdurmanın tek yolu olarak Ukrayna askerlerinin kendi topraklarımızdan çekilmesini görüyorlar. Böyle bir kararın güvenliğimiz açısından yaratacağı tehlike yeterince değerlendirilmiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Ukrayna, Savunma, Güncel, Rusya, İran, Son Dakika

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Trump: İran’da rejim değişikliği yaşandı Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı
Türkiye savaşa mı giriyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Sisi’den Trump’a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin

11:01
A Milli Takım TFF’nin kasasına çuvalla para sokabilir
A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir
10:57
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 11:09:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.