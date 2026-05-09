Zelenski ve Costa'dan AB Üyelik Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenski ve Costa'dan AB Üyelik Görüşmesi

09.05.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenski, Costa ile Ukrayna'nın AB üyeliği ve Rusya ile esir takasını görüştü.

(ANKARA) -Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile yaptığı görüşmede Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyelik sürecini, Rusya ile planlanan esir takasını ve diplomatik gelişmeleri ele aldıklarını açıkladı.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Costa'nın Avrupa Günü dolayısıyla Ukrayna'ya ilettiği mesajlar ve Avrupa'nın savaş süresince sağladığı destek için teşekkür etti.

"Bağımsızlığımızı ve halkımızın kendi yolunu özgürce seçme hakkını savunacağız" diyen Zelenski, "Rusya Avrupa'yı parçalamayı ya da bölmeyi başaramayacak. Daha önce de birçok girişim oldu ancak hepsi başarısız oldu" ifadelerini kullandı."

Zelenski, görüşmede Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonunun ilerletilmesine yönelik ortak çalışmaların da değerlendirildiğini belirterek, "Ukrayna, Avrupa Birliği'nin tam üyesi olarak yerini alacak" dedi.

Tarafların ayrıca ABD arabuluculuğunda Rusya ile bine bin formatında gerçekleştirilecek esir takası konusunda varılan düzenlemeyi ve son diplomatik adımları ele aldığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenski ve Costa'dan AB Üyelik Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
CHP’li Veli Ağbaba’dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in ’1 milyon Euro’ iddiasına yanıt CHP'li Veli Ağbaba'dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına yanıt
Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim

19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest grubunun konserine Gaziantep’te mehterli ve konvoylu protesto
Manifest grubunun konserine Gaziantep'te mehterli ve konvoylu protesto
19:18
Fenerbahçe’de kadro dışı kararı açıklandı
Fenerbahçe'de kadro dışı kararı açıklandı
18:46
Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:37
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
16:59
Bir ilimiz ayakta 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 19:54:58. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenski ve Costa'dan AB Üyelik Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.