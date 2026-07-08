Zelenski ve Lee Jae Myung Enerji ve Destek Paketi Üzerinde Görüştü - Son Dakika
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Zelenski ve Lee Jae Myung Enerji ve Destek Paketi Üzerinde Görüştü

08.07.2026 15:33
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Zelenski, NATO Zirvesi'nde Güney Kore Cumhurbaşkanı ile iş birliğini artırmayı ve destek paketini ele aldı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldiğini açıkladı. Zelenski, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Güney Kore'nin Ukrayna'ya yönelik yeni destek paketi üzerinde durduklarını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung ile bir araya geldim. İlk görüşmemizi gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Güney Kore ile verimli ilişkiler geliştirmek istiyoruz ve bugün her iki ülke için gerekli olan konuları ele aldık. Ülkemiz için kapsamlı bir destek paketi kapsamında 100 milyon dolar tahsis edilmesine yönelik son karardan dolayı minnettarım. Ekibime bugün görüştüğümüz tüm konular üzerinde çalışmaları talimatını verdim. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zelenski ve Lee Jae Myung Enerji ve Destek Paketi Üzerinde Görüştü - Son Dakika

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