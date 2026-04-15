Zelenski ve Meloni İHA Anlaşması İçin Görüştü

15.04.2026 20:21
Zelenski, Meloni ile savunma iş birliği ve İHA anlaşması üzerinde mutabık kaldı.

(ANKARA) -Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmede cephedeki son durumu ve hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik ihtiyaçları ele aldıklarını açıkladı. Zelenskiy, iki ülke arasında bir insansız hava aracı (İHA) anlaşması üzerinde çalışılması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmede savunma iş birliğinin detaylı şekilde ele alındığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı şu ifadeleri kullandı: "Görüşmemiz sırasında İtalya hükümetinin başı Giorgia Meloni'yi cephedeki durum ve hava sahasının korunmasının güçlendirilmesine yönelik ihtiyaçlarımız hakkında bilgilendirdim. Savunma iş birliğini ele aldık ve ekiplerimizin ülkelerimiz arasında bir insansız hava aracı (İHA) anlaşmasının ayrıntılarını çalışması konusunda mutabık kaldık.

Ayrıca İran'daki savaş bağlamında Orta Doğu ve Körfez'deki durumu da değerlendirdik. Bölge liderleriyle yaptığımız görüşmelerin sonuçlarını ve temel konulardaki değerlendirmelerimizi paylaştık. Bu savaşın ardından daha az değil, daha fazla güvenliğin sağlanmasının ve tüm ülkelerin çıkarlarının gözetilmesinin kritik olduğunu vurguladık. Savaş sonrasında güvenliğin nasıl şekilleneceği küresel bir mesele. Şu anda ise özellikle Avrupa'daki tüm ülkelerin, hem çıkarlarımızı hem de yaşam biçimimizi korumak için somut şekilde koordinasyon içinde olması gerekiyor.

Teşekkürler İtalya! Görüşme ve desteğiniz için teşekkürler, Giorgia Meloni. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk günlerinde İtalya, yaşamdan ve savunmamızdan yana net bir değer temelli tercih yaptı. Bunu her kararda, halkımıza yönelik her destek ve dayanışma ifadesinde hissediyoruz. Ukrayna'ya sağlanan tüm yardımlar için minnettarım."

Kaynak: ANKA

