Zelenskiy, '40 kişi Putin ile konuşamaz' diyerek Avrupa'nın temsilci seçmesini istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve Rusya ile yapılacak müzakerelerde Avrupa'nın da bir temsilci belirlemesi gerektiğini söyledi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gelen Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kopenhag Üniversitesinde canlı yayına katıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de ABD, Ukrayna ve Avrupalı temsilciler arasında yapılan görüşmeye ilişkin Zelenskiy, "Az önce Abu Dabi'deki ekibimle görüştüm. Ruslarla işler zor. Görüşme esir değişimi dahil güvenlik çerçevesi hakkındaydı." dedi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana beş kez Danimarka'ya geldiğini belirtti.

ABD ve Rusya ile yapılacak görüşmelerde Avrupa'nın bir temsilci belirlemesi gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Avrupa'yı kimin temsil edeceğine karar verilmeli. Herkes Avrupa'yı temsil etmek ister. Avrupa'nın duruşu çok önemli. Ama 40 kişi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile konuşamaz." ifadelerini kullandı.

Frederiksen de Ukrayna için en önemlisinin hava savunması olduğunu belirterek, Avrupa'dan bir temsilci belirlenmesi konusunu ise görüşeceklerini, kendisinin böyle bir sorumluluk üstlenmek istemediğini söyledi.

Danimarka'nın Ukrayna'ya desteğini değerlendiren Frederiksen, "Birilerinin ön saflarda olması gerekiyor. Bu sefer tarihin doğru tarafında olmaya karar verdik. Bu sadece dayanışma da değil aynı zamanda Avrupa'yı korumakla da ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Kopenhag'da bulunan Zelenskiy, daha sonra Frederiksen ile birlikte İskandinav ülke liderleriyle görüşecek. Görüşmeye İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da katılacak.