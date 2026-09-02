Zelenskiy, Almanya'nın bu ay Ukrayna'ya yeni hava savunma paketi göndereceğini açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Almanya'nın bu ay Ukrayna'ya yeni hava savunma paketi göndereceğini açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı Merz ile telekonferans görüşmesi yaptı. Görüşmede, Rusya'nın Almanya'daki havalimanına İHA saldırısı ele alınırken, Zelenskiy Almanya'nın bu ay Ukrayna'ya yeni hava savunma paketleri göndereceğini duyurdu. Ayrıca iki ülke, savunma ve insansız hava araçları işbirliği anlaşmasını tamamlamak üzere.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'nın bu ay Ukrayna'ya yeni hava savunma paketleri göndereceğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telekonferans yoluyla görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı düzenekli insansız hava aracı (İHA) bulunmasını ele aldıklarını belirten Zelenskiy, bu olayı " Rusya'nın saldırısı" olarak nitelendirdi ve Almanya'nın buna tepki vermesinin önemli olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, Merz'in alınan önlemler konusunda kendisini bilgilendirdiğini, Ukrayna'nın Almanya'ya ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlık ve deneyimiyle destek vermeye hazır olduğunu aktardı.

Ukrayna ve Almanya ekiplerinin "Drone Deal" olarak adlandırılan savunma ve insansız hava araçları konusunda işbirliği anlaşmasının metnini tamamlamak üzere olduğunu belirten Zelenskiy, anlaşmanın hem Almanya'nın hem de Ukrayna'nın savunma imkanlarını artıracağını kaydetti.

Zelenskiy, Merz ile anlaşmanın içeriğini ve ne zaman imzalanabileceğini görüştüklerini, ayrıca yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Almanya'nın Ukrayna'ya desteğine değinen ve destek için teşekkür eden Zelenskiy, "Bu ay Almanya'dan yeni hava savunma paketleri gelecek." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy, Almanya'nın bu ay Ukrayna'ya yeni hava savunma paketi göndereceğini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenskiy, Almanya'nın bu ay Ukrayna'ya yeni hava savunma paketi göndereceğini açıkladı - Son Dakika
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