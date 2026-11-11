Zelenskiy, Avrupa'yı barış masasında tek devlet başkanının temsil etmesini istedi - Son Dakika
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Zelenskiy, Avrupa'yı barış masasında tek devlet başkanının temsil etmesini istedi

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yürütülecek barış müzakerelerinde Avrupa'nın tek devlet başkanıyla temsil edilmesini istedi. Kopenhag'da Zelenskiy, karar için kasım sonunu işaret etti ve Abu Dabi'de 1000'e 1000 ya da 1500'e 1500 esir takasının konuşulduğunu söyledi.

PRİŞTİNE/ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile gelecekte yürütülecek barış müzakerelerinde Avrupa'nın diğer Avrupa ülkelerinden yetki alacak tek bir devlet başkanı tarafından temsil edilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda kasım ayı sonundan önce karar verilmesini umduğunu söyledi.

Danimarka ziyareti kapsamında Kopenhag'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, savaşı sonlandırmak için liderler düzeyinde bir toplantıya hazır olduklarını ancak Rusya'nın buna hazır olup olmadığından emin olmadıklarını vurguladı.

Zelenskiy, Avrupa'daki herkesin gelecekteki barış müzakerelerinde temsil edilmek istediğini ancak çok sayıda temsilcinin müzakereleri zorlaştıracağını belirterek, "Herkesin sesi çok önemli ancak 40 kişi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile konuşamaz." dedi.

Avrupa'nın tek temsilcisi konusunda kasım ayı sonundan önce karar verilmesini umduğunu dile getiren Zelenskiy, ülkelerin bu konuyu değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna, ABD ve Rusya heyetleri arasında yürütülen üçlü müzakerelere ilişkin konuşan Zelenskiy, "Ruslarla anlaşmak zor. Onlar bizim en iyi dostlarımız değil." diye konuştu.

Müzakerelerde insani konuların ve güvenlik garantilerinin ele alındığını aktaran Zelenskiy, savaş esirlerinin serbest bırakılmasının öncelikli konular arasında bulunduğunu bildirdi.

Zelenskiy, Abu Dabi'deki görüşmelerde büyük çaplı esir takası yapılmasının da gündeme geldiğini belirterek, 1000'e 1000 veya 1500'e 1500 şeklinde bir takasın değerlendirildiğini söyledi.

ABD tarafının büyük çaplı esir takasına ilişkin gündemle Rusya'ya gideceğini aktaran Zelenskiy, Rus tarafının toprak meselesini de gündeme getirdiğini ve bu konunun liderler düzeyinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna heyetinin müzakereler için gerekli yetkiye sahip olduğunu belirten Zelenskiy, görüşmelerde gerilimin azaltılması, enerji, Karadeniz ve olası bir üçlü liderler toplantısının da ele alınacağını kaydetti.

Zelenskiy, üçlü görüşmeleri "yapıcı ve oldukça kapsamlı" olarak nitelendirdi.

?"Putin'e güvenmeye hazır değiliz"

Zelenskiy, umut olmadan yaşanamayacağına dikkati çekerek, müzakereleri her zaman desteklediklerini ancak bunun için Rusya'ya yönelik daha fazla baskıya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Bu savaşı kendilerinin başlatmadığını savunan Zelenskiy, "Saldırgandan tek bir şey istiyoruz; bu savaşı durdurmasını, diplomasiye başvurmasını ve her şeyi çözmeye çalışmasını istiyoruz." dedi.

Zelenskiy, ABD'ye ihtiyaçları olduğunu ve Ukrayna'nın alabileceği en güçlü güvenlik garantisinin Avrupa ve ABD'den gelebileceğini dile getirerek, daha fazla savunma için Avrupa kaynaklarına ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Daha fazla hava savunmasına ihtiyaçları olduğuna işaret eden Zelenskiy, daha fazla F-16 savaş uçağına ihtiyaçlarının olduğunu ve ayrıca mühimmat konusunun da bu hava savunmasının bir parçası olduğunu kaydetti.

ABD heyetiyle yapılan müzakerelere de değinen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Duyduklarımdan çok memnunum. Ne yapılabileceğini göreceğiz. En başından beri ABD'nin özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in yanındayım. Onlara şunu çok net şekilde ifade ettim. Burası ulusumuzun bir parçası, bir gayrimenkul değil. İşte bu yüzden tüm bu konular çok hassas. Mesele toprak değil. Mesele kilometrekarelerle ilgili değil. Halk için çok çok hassas olan farklı konulardan bahsediyoruz."

Zelenskiy, Putin'e güvenmeye hazır olmadıklarını vurguladı.

Ukrayna'nın kışı atlatabilmesi için desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Zelenskiy, bu konuyu Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İskandinav ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmelerde ele aldığını kaydetti.

Zelenskiy ayrıca Ukrayna'nın girişimiyle Avrupa ülkeleriyle ortak bir hava savunma sistemi kurulmasının hedeflendiği "Freya" projesi kapsamında Kopenhag'da bir ofis açılması konusunu görüştüklerini ifade etti.

Ukrayna ile İskandinav ülkeleri arasındaki birlikteliğin önemli ve güçlü olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Baltık ülkelerinin de önemli işbirliği ortakları olduğunu ve gelecekte bu ülkelerle birlikte hareket etmeyi umduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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