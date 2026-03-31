Zelenskiy: Barış için çaba devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barışın sağlanmasına hiçbir zaman engel olmadıklarını belirtti.
Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda görüştüğünü ifade etti.
Geçen günlerde Orta Doğu'daki bazı ülkelerde gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında Merz'e bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde devam eden çalışmalar hakkında da konuştuklarını belirtti.
"Ukrayna hiçbir zaman barışa engel olmadı ve olmayacak." ifadesini kullanan Zelenskiy, barışın sağlanması için müttefik ülkelerle yoğun çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti."
