Zelenskiy: Barış için çaba devam ediyor

31.03.2026 22:04
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, barışa engel olmadıklarını ve müttefiklerle çalışacaklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barışın sağlanmasına hiçbir zaman engel olmadıklarını belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

Geçen günlerde Orta Doğu'daki bazı ülkelerde gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında Merz'e bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde devam eden çalışmalar hakkında da konuştuklarını belirtti.

"Ukrayna hiçbir zaman barışa engel olmadı ve olmayacak." ifadesini kullanan Zelenskiy, barışın sağlanması için müttefik ülkelerle yoğun çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti."

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

