Zelenskiy Brüksel'de Belçika Kralı ve Başbakanıyla görüşüp ilave F-16 istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de Belçika Kralı Philippe ve Başbakan Bart de Wever ile yaptığı görüşmelerde, ülkesinin hava savunmasının güçlendirilmesi ve ilave F-16 savaş uçaklarının bir an önce teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Zelenskiy, Brüksel'deki temasları kapsamında Kral Philippe ve Başbakan de Wever ile bir araya geldi.

Zelenskiy ile de Wever'in görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'daki konutlara, enerji tesislerine ve diğer kritik altyapıya yönelik saldırılarının sonuçları değerlendirildi.

Bazı yerleşimlerde onarım ekiplerinin, aynı noktaya ikinci bir saldırı düzenlenmesi tehdidi nedeniyle çalışmalara başlayamadığını aktaran Zelenskiy, de Wever'e ülkesinin savunma ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.

Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının Rusya'nın jet motorlu Şahid tipi insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarının püskürtülmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

"İlave savaş uçaklarını mümkün olan en kısa sürede teslim almak için Belçika ile çalışıyoruz." ifadesini kullanan Zelenskiy, savunma desteğine ilişkin her kararın hayat kurtardığını kaydetti.

İki lider, F-16'lar için ilave mühimmat tedariki imkanlarını da görüştü.

Belçika'ya destek teşekkürü

Zelenskiy, Kral Philippe ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya destekleri dolayısıyla Kral'a, Belçika hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Ukrayna'daki şehirlerin ve yerleşim yerlerinin sürekli Rus füze ve İHA saldırıları altında olduğunu belirten Zelenskiy, hava savunmasının güçlendirilmesinin en büyük öncelikleri olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği'nde (AB) dondurulan Rus varlıklarının bloke edilmeye devam edilmesini isteyen Zelenskiy, "Savaş sürdüğü müddetçe Rusya, yeni katliamlara ve Avrupa'nın istikrarsızlaştırılmasına yatırım yapmasını sağlayabilecek hiçbir şey elde etmemeli." ifadelerini kullandı.

Kiev yönetimi, büyük bölümü Belçika'da tutulan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya yardım amacıyla kullanılmasını talep ederken Belçika, karşılaşabileceği hukuki ve mali riskler nedeniyle çekincelerini dile getiriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın 16 Ekim'de AB Zirvesi'nin ikinci gününde yapılacak Ukrayna oturumuna katılması, Finlandiya, İsveç ve Macaristan başbakanlarının yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.