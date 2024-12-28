Zelenskiy'den Çin'e Kuzey Kore Çağrısı - Son Dakika
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Zelenskiy'den Çin'e Kuzey Kore Çağrısı

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Zelenskiy, Kuzey Koreli askerlerin Avrupa'da hayatını kaybetmemesi için Çin'in etkisini vurguladı.

28.12.2024 10:14
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- Zelenskiy'den Kuzey Kore askerleri için Çin'e çağrı

"Kuzey Koreliler Avrupa'daki savaşlarda hayatını kaybetmemeli"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın cepheye gönderdiği Kuzey Koreli askerlerin ağır kayıplar verdiğini belirterek, "Kuzey Koreliler Avrupa'daki savaşlarda hayatını kaybetmemeli. Bu konuda Kuzey Kore'nin komşularının, özellikle de Çin'in etkisi olabilir. Çin, savaşın uzamaması gerektiği yönündeki açıklamalarında samimiyse Pyongyang'a gerekli baskıyı yapmalıdır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşa yönelik kurmaylarıyla bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalara değindi. Zelenskiy, "Kuzey Koreli askerlerin dahil olduğu çatışmalar. Ağır kayıplar veriyorlar ve Rus ordusunun, Kuzey Koreli gözetmenlerinin bu askerlerin hayatta kalmasıyla ilgilenmediği açık. Kuzey Korelilerin bizim tarafımızdan yakalanmasını engellemek için her türlü yola başvuruluyor. Kendi tarafları onları infaz ediyor, böyle gerçekler de var. Dahası, Ruslar onları asgari seviyede korumayla saldırıya gönderiyor" ifadelerini kullandı. Bazı Kuzey Kore askerlerini Ukrayna birlikleri tarafından esir alındığını belirten Zelenskiy, "Ancak ağır yaralıydılar ve onları kurtarmak mümkün olmadı. Bu, diktatörlüklerin ne denli çılgın olabileceğinin göstergelerinden biridir. Kuzey Koreliler Avrupa'daki savaşlarda hayatını kaybetmemeli. Bu konuda Kuzey Kore'nin komşularının, özellikle de Çin'in etkisi olabilir. Çin, savaşın uzamaması gerektiği yönündeki açıklamalarında samimiyse Pyongyang'a gerekli baskıyı yapmalıdır" ifadeleriyle Çin'e çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA

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