Zelenskiy'den Ramazan Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy'den Ramazan Mesajı

02.03.2026 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Ramazan'ın gelecek yıl barış içinde geçmesini diledi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde ramazan ayının gelecek yıl barış ortamında geçmesini diledi.

Başkent Kiev'deki Kırım Müslümanları Dini İdaresinde düzenlenen iftar programına Zelenskiy'nin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Levent Bilgen, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Rıfat Çubarov, Ukrayna ordusunda görevli Müslüman askerler ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Zelenskiy, "İftar programına katıldım. Bu benim için büyük bir onur." dedi.

Milyonlarca Ukraynalının, ülkesine ihanet etmeyerek vatanını savunmak için Rusya'ya karşı savaşmaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna'daki tüm topraklarımızı, her topluluğumuzu, doğumuzu, Donbas'ımızı, Kırım'ımızı hatırlıyoruz. Rusya'ya Ukrayna'dan hiçbir şey vermeyeceğiz, bu bizim ilkeli duruşumuzdur." ifadelerini kullandı.

Ülkesindeki Kırım Tatar Türk halkı ve tüm Müslüman toplumunun 13. kez ramazan ayını savaş ortamında geçirdiğine işaret eden Zelenskiy, "Ramazanın, gelecek yıl barış içinde geçmesini gerçekten istiyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için çalışmaları sürdürdüklerini, Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, konuşmasının ardından iftar programına katılan askerlere devlet nişanesi takdim etti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ukrayna, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Ramazan Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 00:42:31. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Ramazan Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.