Zelenskiy: Donbas'tan Çekilemeyiz

12.08.2025 23:08
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas regionundan çekilmeyeceklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinden çekilemeyeceğini bildirdi.

Ukrayna basınına göre, Devlet Başkanı Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cephedeki çatışmalar hakkında son bilgileri paylaşan Zelenskiy, Rusların Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini tamamen ele geçirmek istediğini ifade etti.

Zelenskiy, Rus ordusunun söz konusu bölgeyi daha sonraki atılımlar için bir "ilerleme alanı" olarak kullanmak istediğini savundu.

Bu bölgenin Rusların eline tamamen geçmesinin üçüncü dünya savaşına yol açabileceğini kaydeden Zelenskiy, şunları söyledi:

"Donbas'tan ayrılmayacağız, bunu yapamayız. Herkes ilk konuyu unutuyor. Topraklarımız yasa dışı bir şekilde işgal edilmiş durumda. Ruslar için Donbas, gelecekte yeni saldırı için bir sıçrama tahtası. Donbas'tan kendi isteğimizle ayrılırsak veya baskı görürsek, üçüncü bir savaş başlatmış oluruz."

Zelenskiy, Rusların 2014'te Kırım'ı işgal ederek onu Ukrayna'nın diğer bölgelerine saldırıları sürdürmek için kullandıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani, burası tam kapsamlı bir işgal için bir sıçrama tahtasıydı. Tam kapsamlı bir işgalden sonra bugün Donbas'ı, savunma hattımızı, alanlarımızı, kontrol ettiğimiz noktaları terk edersek, Rusların bir saldırı hazırlığı için açıkça bir alan açmış olacağız."

Rus ordusunun Donbas üzerinden daha sonra Zaporijya ile Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerine yönelik saldırıları devam ettirmek istediğini ifade eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bence herhangi bir toprak meselesi güvenlik garantilerinden ayrı düşünülemez. Aksi takdirde şimdi onlara (Rusya'ya) yaklaşık 9 bin kilometrekarelik bir alanın, yani Donetsk bölgesinin yaklaşık yüzde 30'unun verilmesini istiyorlar. Bu, yeni saldırıları için bir sıçrama tahtasıdır."

Zelenskiy ayrıca The Telegraph'ın, kendisine ilişkin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda bir taviz verebileceğine yönelik yazdığı bir haberdeki bilgileri yalanladı.

Böyle bir açıklama yapmadığını kaydeden Zelenskiy, toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, "Ülkemden vazgeçemem çünkü buna hakkım yok." değerlendirmesinde bulundu.

Cephedeki gelişmeler

Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Kramatorsk-Dobropliya yönünde yaklaşık 10 kilometre boyunca ilerlemeye çalıştığını kaydeden Zelenskiy, bu saldırının en kısa sürede geri püskürtülmesi için ağır çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, en yoğun çatışmaların Donetsk bölgesinde yaşandığını kaydetti.

Kaynak: AA

