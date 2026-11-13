Zelenskiy'in Dublin'de Meloni'ye 'Görüşmeyi sen istemedin' sözü dikkat çekti - Son Dakika
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Zelenskiy'in Dublin'de Meloni'ye 'Görüşmeyi sen istemedin' sözü dikkat çekti

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Zelenskiy, Dublin'deki AST 9. zirvesinde Meloni ile görüştü. Meloni'nin 'Uzun zamandır görüşemiyoruz' sözüne Zelenskiy 'Görüşmeyi sen istemedin' yanıtını verdi; İtalyan basını bunu gönderme olarak yorumladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir süredir görüşmediklerini belirten İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye "Görüşmeyi sen istemedin." diyerek göndermede bulunduğu bir yanıt verdi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 9. zirvesine katılan Zelenskiy ve Meloni burada ikili görüşmede bir araya geldi.

İtalya Başbakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin dün AST sırasında Ukrayna konulu "Berlin Formatı" toplantısına katıldığı ve bu toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki son üçlü görüşmeler ışığında, İtalya'nın Ukrayna'ya tam desteğini yeniden teyit etme fırsatı sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Berlin Formatı" toplantısının ardından Başbakan Meloni'nin, Ukrayna lideri Zelenskiy ile ikili bir görüşme gerçekleştirdiği ve müzakerelerdeki ilerlemeyi gözden geçirdikleri ifade edildi.

Zelenskiy ise Meloni ile görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından kısa bir açıklama ve görüşmeden görüntüler içeren bir paylaşım yaptı.

Meloni ile verimli bir görüşme yaptıklarını, kendisine müzakere süreci, özellikle Abu Dabi'deki görüşmeler ve atılacak bir sonraki diplomatik adımlar hakkında bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, "Savaşın sona erdirilmesi, güvenlik garantileri ve tüm kıtamızın geleceği söz konusu olduğundan, Avrupa'nın bu sürece tam anlamıyla dahil olması büyük önem taşıyor. Ayrıca, Rusya'nın şehirlerimize ve enerji altyapımıza yönelik aralıksız saldırıları karşısında Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını da ele aldık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, önceliklerinin hava savunma sistemlerini güçlendirmek olduğunu kaydederek, "Bu sistemler için gerekli füzeleri temin etmek gerekiyor zira bunlar, kış aylarında halkımızı korumak için kritik bir öneme sahip. Ukrayna'ya sağladıkları sürekli yardım ve destekten dolayı Giorgia'ya ve tüm İtalya'ya teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Görüşmeyi sen istemedin"

Zelenskiy'nin bu açıklamasıyla beraber paylaştığı görüntüde, selamlaşma anındaki bir diyalog ise ilgi uyandırdı.

Videoda, Meloni'nin "Uzun zamandır görüşemiyoruz" ifadesine karşılık Zelenskiy'nin "Görüşmeyi sen istemedin" dediği ana yer verildiği görüldü.

İtalyan basını, Zelenskiy'nin Meloni'ye söylediği bu sözü ve özellikle bu anı paylaşmasının dikkati çekici olduğunu belirterek, Ukrayna liderinin bir göndermede bulunduğunu yazdı.

Meloni, dün AST Zirvesi'ne gelişinde Ukrayna konusunda çok fazla müzakere formatı olduğunu dile getirmişti.

Diğer yandan, İtalya iç siyasetinde de geçen haftalarda Meloni'nin lideri olduğu sağ koalisyonun küçük ortaklarından Lig Partisi ve lideri Matteo Salvini'nin Kiev'e silah yardımının durması yönündeki açıklamaları koalisyon içinde Ukrayna'ya destek konusunda "ayrışma" olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Bu noktada, Lig Partili Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti'nin, Roma'nın Kiev'e halihazırdaki askeri yardımlarını uzatacak 13. paketi geç imzalaması dikkatleri çekmiş, Meloni bu gecikmenin Giorgetti'nin Roma'da olmamasından ötürü fiziki nedenlerden kaynaklandığını savunmuştu. Giorgetti'nin, Kiev'e askeri yardıma yönelik paketi 11 Kasım'da imzaladığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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