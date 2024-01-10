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Zelenskiy: Ortaklarımızdan Rus saldırganlığını durdurma konusunda baskı yok - Son Dakika
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Zelenskiy: Ortaklarımızdan Rus saldırganlığını durdurma konusunda baskı yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Litvanya'da yaptığı açıklamada, Rus saldırganlığını durdurma konusunda ortaklarından hiçbir baskı olmadığını belirtti. Zelenskiy, ortaklarının Ukrayna'ya mali ve askeri destek konusunda belirsizliğinin Rusya'ya cesaret verdiğini ifade ederek, ülkesine yardım sağlamaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı yok etmeye devam edeceğini ve diğer ülkelerin de tehdit altında olduğunu söyledi.

Zelenskiy: Ortaklarımızdan Rus saldırganlığını durdurma konusunda baskı yok
10.01.2024 - 18:57,  Güncelleme: 18:59
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırganlığına karşı savunmayı durdurmaları yönünde ortaklarından hiçbir baskı olmadığını bildirdi.

Zelenskiy, resmi ziyarette bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından törenle karşılandı.

Törenin ardından görüşen taraflar daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, Rusya ile savaşı durdurma konusunda ortaklarının Ukrayna'ya baskı yapıp yapmadığına ilişkin, şunları kaydetti:

"Rus saldırganlığına karşı savunmayı durdurmamız yönünde ortaklarımızdan hiçbir baskı yok. Haklı savunmamızı ve mücadelemizi durdurma yönünde hiçbir baskı yok. Şimdilik yok. Farklı sesler var. Bunları basından duydum, okudum ve biliyorum. Farklı görüşler ve tartışmalar var. Ortakların henüz resmi olarak ilgili sinyali vermeye hazır olmadıklarını düşünüyorum. En azından ben şahsen bunları duymadım. Ancak Rusya Devlet Başkanı'nın söylemlerine dikkat edilmeli. O durmak istemiyor. Bizi tamamen işgal etmek istiyor."

Ortaklarının Ukrayna'ya mali ve askeri destek konusunda belirsizliğinin Rusya'ya cesaret ve güç verdiğini savunan Zelenskiy, ortaklarının, ülkesine yardım sağlamayı geciktirmemesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı yok edene kadar durmayacağını belirterek, Ukrayna'dan sonra sıranın Litvanya, Letonya, Estonya, Moldova'ya gelebileceğini ileri sürdü.

Kaynak: AA
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