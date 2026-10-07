Zelenskiy, Priluki'de 5 kişinin öldüğünü, 5'i çocuk 26 kişinin yaralandığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy, Priluki'de 5 kişinin öldüğünü, 5'i çocuk 26 kişinin yaralandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Kiev ve 12 bölgenin altyapısına 70 füze ve çok sayıda İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Çernigiv'in Priluki şehrine yapılan saldırıda bir apartmanın hedef alındığını, 5 kişinin öldüğünü, 5'i çocuk 26 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'nın başkenti Kiev ve 12 bölgenin altyapısına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu gece ve sabaha doğru ülkesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısını değerlendirdi.

Rus ordusunun ağırlıklı olarak Ukrayna'daki enerji altyapısını hedef aldığına işaret eden Zelenskiy, "Kiev ve 12 bölgenin altyapısı bu gece saldırı altındaydı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırılarda 70 füze ve çok sayıda insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ruslar, can yakıcı ve gövde gösterisi yapacak şekilde saldırı düzenlemek istedi. Bu, en kalleşçe saldırılardan biriydi."

Çernigiv bölgesindeki Priluki şehrine yapılan saldırıda bir apartmanın hedef alındığını hatırlatan Zelenskiy, burada 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5'i çocuk olmak üzere 26 kişinin yaralandığını vurguladı.

Zelenskiy, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü olduğunu anımsatarak, "Rus ordusu, bugün, Putin'in doğum gününde ona Çernigiv bölgesindeki Priluki'de bir konut binasının yıkımını hediye etti." ifadesine yer verdi.

Saldırılar nedeniyle başkent Kiev ve Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde 4 kişinin öldüğünü hatırlatan Zelenskiy, Kirovograd bölgesine bağlı Oleksandriya şehrinde de 2 kişinin bu saldırılar nedeniyle yaşamını yitirdiğinin altını çizdi.

44 füze ve 117 İHA etkisiz hale getirilmişti

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada da Rus ordusunun düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verilmişti.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 44 füze ve 117 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıGüvenlikPolitikaGüncelDünyaÇocukKievSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
13:02
Mourinho’nun önünde dev sınav Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe
Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe
12:40
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
12:38
Cemil Tugay’dan ilk sözler Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
12:25
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
11:30
Polisimizi şehit eden zanlı öldü Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 13:09:23. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy, Priluki'de 5 kişinin öldüğünü, 5'i çocuk 26 kişinin yaralandığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei