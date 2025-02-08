Zelenskiy: Putin Savaşı Sürdürüyor - Son Dakika
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Zelenskiy: Putin Savaşı Sürdürüyor

Zelenskiy, Putin'in savaş müzakereleri yerine savaşı sürdürmek için hazırlık yaptığını söyledi.

08.02.2025 20:48
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaşı bitirme yönündeki müzakereler yerine savaşı sürdürmek için hazırlık yaptığını söyledi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın Kuzey Kore ile askeri işbirliğini sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, şunları kaydetti.

"İstihbaratımıza göre, Ruslar yeni tümenler kuruyor ve yeni askeri üretim tesisleri geliştiriyor. Belli ki onların Kuzey Kore ile işbirlikleri artarak devam edecek. Moskova maalesef, modern teknolojileri, savaş teknolojilerini, özellikle de insansız hava araçları teknolojilerini o bölgeye yayıyor."

Putin'in aslında savaşı sona erdirme yönündeki müzakereler için değil, savaşı sürdürmek için hazırlık yaptığını savunan Zelenskiy, Rus ordusuna 100 binden fazla askerin daha katılacağını ileri sürdü.

Söz konusu gelişmeler hakkında müttefikleriyle de bilgi paylaşacaklarını aktaran Zelenskiy, "Şunun net bir şekilde anlaşılması gerekiyor; Avrupa'da her ülkenin savunmasını güçlendirmesi gerekecek ve savunmaya Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 5'inin ayrılması hedefi gündemden düşmeyecek." diye konuştu.

Fransa'nın ülkesine bu hafta ilk "Mirage 2000" savaş uçaklarını teslim ettiğini hatırlatan Zelenskiy, "Onlar (uçaklar) artık bizim güvenliğimiz için görevde." dedi.

Ana müttefik ülkeleriyle görüşmeler planlamaya devam ettiklerini aktaran Zelenskiy, "Amerika, Avrupalılar ve İslam dünyasıyla net bir toplantı takvimi hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

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