Zelenskiy, Rus saldırılarında 9 bölgede elektrik kesintisi ve 29 ölüm bildirdi - Son Dakika
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Zelenskiy, Rus saldırılarında 9 bölgede elektrik kesintisi ve 29 ölüm bildirdi

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Zelenskiy, Rus saldırılarında 9 bölgede elektrik kesintisi ve 29 ölüm bildirdi
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Rusya, Ukrayna enerji altyapısına yaklaşık 300 İHA, 17 balistik füze ve onlarca seyir füzesiyle saldırdı; dokuz bölgede kesinti yaşandı. Zelenskiy Komişuvaha'da 29 ölüm, Harkiv'de hastanede 73 yaralı bildirdi.

KİEV, 3 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına yaklaşık 300 insansız hava aracı (İHA), 17 balistik füze ve onlarca seyir füzesiyle geniş çaplı bir saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy salı günü yaptığı açıklamada, gece boyunca dokuz bölgedeki elektrik üretim tesisleri ile trafo merkezlerini hedef alan saldırıların elektrik kesintilerine yol açtığını belirtti.

Ülkenin güneyindeki Zaporijya bölgesine bağlı Komişuvaha köyünde 29 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Zelenskiy, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Zelenskiy ayrıca, doğudaki Harkiv kentinde bir hastanenin de hedef alındığını bildirerek, hastanenin hasar gördüğü saldırıda 73 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketi DTEK'ten yapılan açıklamada, büyük çaplı hasara yol açan saldırıların ardından şirkete ait üç termik santralde elektrik üretiminin durdurulduğu belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise hava savunma sistemlerinin 52'si füze olmak üzere 300'den fazla hedefi imha ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
HarkivEnerjiGüncelRusyaDünyaSon Dakika

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