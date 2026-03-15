Zelenskiy: Rusya'dan Ülkemize Yoğun Saldırı

15.03.2026 13:50
Zelenskiy, son bir haftada Rusya'nın Ukrayna'ya 86 füze ve 1770 İHA ile saldırdığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, son bir haftada ülkesine yönelik 86 füze, 1530'dan fazla güdümlü bomba ve 1770 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya son bir haftada düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun bu süreçte ülkesine 86 füze, 1530'dan fazla güdümlü bomba ve 1770 İHA fırlattığını belirten Zelenskiy, "Bu füzelerin her biri, yaptırımları aşmak için Rusya'ya tedarik edilen en az 60 yabancı bileşeni içeriyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, "Eğer dünya, Avrupa ve Orta Doğu'da aynı anda balistik saldırılara karşı hava sahasını kapatacak yeterli hava savunma araçlarına sahip değilse, Rusların elinden, fabrikalarında füze üretme imkanını almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya bu gece 97 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rus ordusunun bu gece, "Şahed" ile "İtalmas" ve "Gerbera" tipi toplam 97 İHA ile Ukrayna'ya saldırı düzenlediği belirtildi.

Hava savunma kuvvetlerince 90 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, kalan İHA'ların 5 noktaya isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Çernigiv bölgesine yönelik İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

14:05
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
