Zelenskiy: Rusya Uzun Savaş İstiyor

31.03.2026 11:04
Zelenskiy, Rusya'nın uzun savaş arzusunu vurguladı ve hava savunma ihtiyacına dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy???????, ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin, " Rusya'nın uzun bir savaş istediğinden eminim." dedi.

Zelenskiy, Axios'a, ABD/İsrail-İran Savaşı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeleri değerlendirdi.

İran'da devam eden savaş nedeniyle petrol fiyatlarının artması ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları gevşetmesine ilişkin Zelenskiy, çatışmanın sürmesinin, aynı zamanda Ukrayna'nın "acil ihtiyaç duyduğu" hava savunma sistemleri ve diğer silahlarda sorunlara yol açacağını belirtti.

Zelenskiy, Moskova'nın Tahran'ı "doğrudan desteklediğini" savunarak "Rusya'nın uzun bir savaş istediğinden eminim." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iki yıldır konuşmadığını aktaran Zelenskiy, İsrail'in, Ukrayna ile işbirliği yapıp yapmamasının "kendi kararı olduğunu" kaydetti.

Zelenskiy, Netanyahu'nun "her zaman Rusya ile Ukrayna arasında denge kurmak" istediği değerlendirmesini yaparak "Bizde onun ihtiyaç duyduğu şeyler var, onda da bizim ihtiyaç duyduklarımız... Hava savunmasında büyük açığımız var. Fakat İsrail'in sahip olmadığı bazı şeylere biz sahibiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı bitirmek istediğinden emin olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Ama bunun bedelini neden biz ödeyelim? Biz saldırgan değiliz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i durdurmanın tek yolunu, Ukrayna birliklerinin kendi topraklarından çekilmesi olarak görüyorlar. Böyle bir kararın güvenliğimiz için yaratacağı tehlikeyi kimse gerçekten hesaba katmıyor." diye konuştu.

Zelenskiy'nin Orta Doğu turunda İsrail'i ziyaret etmemesi

Ukrinform'un haberine göre, Zelenskiy, Orta Doğu turu kapsamında neden İsrail'i ziyaret etmediğine yönelik açıklamasında, ziyarete hazırlık amacıyla İsrailli yetkililerle temas kurmadığını belirtti.

İsrail'in Ynet internet sitesine konuşan İsrailli kaynaklardan biri ise "Bizimle gizli bir diyalog yürütmeyi hiç bilmediler, sadece kamuoyuna açık taleplerle ortaya çıktılar." dedi.

Zelenskiy'nin, Orta Doğu turunun Ukrayna'nın önemini pekiştirmek ve ABD'ye mesaj göndermek amacıyla düzenlendiğini söyleyen yetkili, konunun kendileriyle alakalı olmadığını savundu.

Diğer bir üst düzey yetkili ise Netanyahu'nun, Zelenskiy ile görüşmek istediğini ancak insansız hava araçlarını (İHA) durdurmak için Ukrayna'dan yardım isteme niyetinde olmadığını aktardı.

Söz konusu yetkili, "Bu konuda onların yardımına gerçekten ihtiyacımız yok. Körfez ülkeleri, İHA'lardan İsrail'den çok daha fazla muzdarip." diye konuştu.

Kaynak: AA

Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

12:10
Hukukçu Bozbayındır, Kavala’nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
Hukukçu Bozbayındır, Kavala'nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
