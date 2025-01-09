Zelenskiy: Savaşı 2025'te Sonlandırmak İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zelenskiy: Savaşı 2025'te Sonlandırmak İçin Çalışıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşı onurlu şekilde sona erdirmek için uluslararası yardıma ihtiyaç duyuyor.

09.01.2025 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2025'te ülkesi ve tüm Avrupa adına onurlu bir şekilde sona erdirilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

Zelenskiy, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında konuştu.

Konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dikkati çeken Zelenskiy, "Bu savaşı bu yıl Ukrayna ve tüm Avrupa için onurlu bir şekilde sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum." dedi.

Savaşın sonlandırılması çabasında ortak ülkelerin yardımlarına ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, "Hepimiz, savaşın sona erdirilmesinin ortak hedefimiz olduğunu unutmamalıyız. Rusya'nın değil, bizim hedefimizdir." şeklinde konuştu.

Rusya'nın, savaşa Kuzey Koreli askerleri dahil etmesinin Moskova yönetimini "zor durumda" bıraktığını öne süren Zelenskiy, bugüne kadar 4 bin kadar Kuzey Koreli askerin çatışmalarda öldüğünü kaydetti.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na askerlerini gönderen Kuzey Kore'nin modern bir savaş tecrübesini "kolay" yöntemlerle kazanmaya çalıştığını ifade etti.

Rusya'nın 2025 yılında savunma bütçesini geçen yıla göre yüzde 25 arttırdığını anlatan Zelenskiy, müttefiklerinden bu ülkeye yönelik daha fazla yaptırım uygulamalarını istedi.

Ülkesine yönelik Rus füze saldırılarının önlenmesi için ortaklardan daha fazla hava savunma sistemi talep eden Zelenskiy, müttefiklerin İHA üretimi konusunda da Ukrayna'yı desteklemeleri gerektiğini vurguladı.

Ukrayna ordusunun geçen yıl Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıya değinen Zelenskiy, "Kursk operasyonu bizim zaferlerimizden biridir. Bence, sadece geçen yılın değil, aynı zamanda savaş sırasındaki en büyük zaferlerden biridir." dedi.

Zelenskiy, Kursk bölgesinde Ukrayna'nın saldırılarına karşılık verebilmsi için Rus ordusunun Ukrayna cephesinden 60 bin askeri geri almak zorunda kaldığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'ya yabancı askerleri gönderme girişimini değerlendiren Zelenskiy, "bu tür ortak birliklerin" ülkesinde konuşlandırılmasının en iyi araçlardan biri olduğuna inandığını belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Kuzey Kore, Politika, Güvenlik, Savunma, Almanya, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Savaşı 2025'te Sonlandırmak İçin Çalışıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:16:05. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Savaşı 2025'te Sonlandırmak İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.