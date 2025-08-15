Zelenskiy: Savaşın sona ermesi için Rusya adım atmalı - Son Dakika
Zelenskiy: Savaşın sona ermesi için Rusya adım atmalı

15.08.2025 16:49
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump-Putin görüşmesi öncesi Rusya'nın adım atması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün yapılacak görüşmeye ilişkin, "Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya tarafından uygun adımlar atılmalı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, ordu yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Toplantıda, cephedeki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, Rus saldırılarını geri püskürtmeye devam ettiklerini bildirdi.

Donetsk bölgesinde yer alan Dobropliya şehri yönündeki ağır çatışmalara değinen Zelenskiy, "Bugün Donetsk bölgesindeki bu ve diğer yönlerin daha da güçlendirilmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

Rusların, Trump ve Putin arasında yapılacak görüşmeden önce sahada üstünlük kazanmaya çalıştığını savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rus ordusu, Alaska'daki toplantıda Rus liderliğine daha elverişli siyasi konumlar sağlamaya çalışırken önemli kayıplar vermeye devam ediyor. Bu niyetleri görüyoruz ve müttefiklerimizi gerçek durum hakkında bilgilendiriyoruz."

Zelenskiy, Trump ve Putin'in düzenleyeceği görüşmenin hazırlıkları ve sonuçları hakkında bilgi beklediklerini belirterek, "Önemli olan bu toplantının Ukrayna, ABD ve Rus tarafı arasında üçlü bir formatta adil bir barışa ve anlamlı bir görüşmeye giden gerçek bir yol açmasıdır. Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya tarafından uygun adımlar atılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye güvendiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

