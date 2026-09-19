Zelenskiy, SBU'nun yeni İHA önleme sisteminin cephede kullanıldığını duyurdu - Son Dakika
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Zelenskiy, SBU'nun yeni İHA önleme sisteminin cephede kullanıldığını duyurdu

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıları sürdürmek için yeni bir planı onayladığını bildirdi. SBU'nun geliştirdiği yeni insansız hava aracı önleme sisteminin cephede başarılı şekilde kullanıldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahlar kullanılarak saldırıların sürdürülmesi için yeni bir planı onayladığını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki son gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, "Görüşmede ayrıca, Ukrayna savunma kuvvetleri bünyesinde görev yapmak isteyen yabancı gönüllülerin orduya katılım süreçleri ve bu konudaki yasal mevzuatın güncellenmesi konuları ele alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun menzilli silahları kulllanarak Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları düzenleme imkanlarını artırmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "Rus saldırılarına yanıt olarak yeni uzun menzilli operasyonlara onay verdim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında yoğun bir şekilde kullandığı "Şahed" tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) önleyebilecek silahları geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Oleksandr Poklad'ın kendisine konuyla ilgili son bilgileri verdiğini aktaran Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Yeni bir insansız hava aracı önleme sistemi geliştirildi ve başarılı bir şekilde (cephede) kullanıldı. Ukrayna'ya daha fazla koruma sağlamak için adım adım ilerliyoruz."

Zelenskiy, SBU'nun Rus SİHA'larına yönelik kullandığı bir önleyici silahın çalışmasına ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

Kaynak: AA
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