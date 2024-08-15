Zelenskiy: Sudzha kasabasında kontrol sağlandı - Son Dakika
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Zelenskiy: Sudzha kasabasında kontrol sağlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki Sudzha (Suca) kasabasında kontrol sağladığını ifade etti. Şu ana kadar 80'den fazla yerleşim yerinde kontrol sağlandı.

15.08.2024 19:52
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- Zelenskiy: "Kursk bölgesindeki Sudzha kasabasında kontrolü ele geçirdik"

"80 'den fazla yerleşim yerinde kontrol sağladık"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki Sudzha (Suca) kasabasında kontrol sağladığını ifade etti.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yayınladığı video mesajında, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi'den cephe hattındaki son duruma dair rapor aldığını belirtti. Zelenskiy, "Yeni bir ilerleme kaydettik. Genelkurmay Başkanı Syrskyi, Sudzha (Suca) kasabasının Rus güçlerinden alındığını bildirdi. Şu anda orada Ukrayna askeri komutanlık ofisi kuruluyor. Birkaç başka yerleşim yeri daha alındı. Bunların sayısı şimdiden 80'i aştı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın şimdiye kadar ele geçirdiği en büyük kasaba olan Sudzha (Suca), Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı için ölçüm istasyonu bulunuyor.

Ne olmuştu

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar çıkmıştı. Ukrayna'nın saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetmiş, 38 kişin de yaralanmıştı. Kursk bölgesinde ilan edilen acil durum, daha sonra "federal acil durum" seviyesine yükseltilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sürpriz saldırısını "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un 7 Ağustos'ta Ukrayna'nın ilerleyişinin durdurulduğunu söylemesine rağmen Ukrayna güçleri henüz sınır ötesine çıkarılamadı. Ukrayna ordusu, Rus topraklarında yaklaşık bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini, 74 yerleşim yerinde kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

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