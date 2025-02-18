Zelenskiy: Toprak Bütünlüğünden Taviz Yok

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarının ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy, Ukrayna Anayasası'na aykırı davranamayacağını belirterek, "Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen topraklarımızı biz Rusya'nın bir parçası olarak asla ve asla tanımayacağız. Onlar Ukrayna'nın bir parçasıdır." dedi.

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarını diplomasi yoluyla geri almayı tercih ettiklerini dile getiren Zelenskiy, "Çünkü insanlarımızı kaybetmek istemiyoruz, insanlar bizim en büyük hazinemizdir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ruslar, Amerikalılar ve Avrupalılar da dahil olmak üzere ara buluculuk sağlayan tüm taraflara çağrıda bulunarak, Ukrayna'nın, kan dökülmeden, diplomasiyle savaşın çözülmesini istediğini ancak toprak bütünlüğünden ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kırım Tatarlarını Ukrayna'nın yerli halkı olarak tanıdıklarını hatırlattı.